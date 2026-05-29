29.05.2026 06:00 Leipzigs Grüne kämpfen weiter für Geschenke-Kisten: "Kreislaufwirtschaft, wie sie im Lehrbuch steht"

Leipzig geht gegen Geschenke-Kisten vor, weil diese gegen das Gesetz verstoßen würden. Laut den Grünen sei jedoch genau das Gegenteil der Fall.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Kinderkleidung oder Spielsachen abgeben, alte Bücher verschenken - sogenannte Geschenke-Kisten prägten lange das Bild in Leipziger Wohngegenden. Inzwischen geht die Stadt jedoch gegen die Boxen vor, weil diese gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz verstoßen würden. Laut Leipzigs Grünen sei jedoch das genaue Gegenteil der Fall.

Hier und da findet man sie noch, doch inzwischen geht Leipzig gegen die sogenannten Geschenke-Kisten vor. Dabei seien die Boxen laut den Grünen, "Kreislaufwirtschaft, wie sie im Lehrbuch steht". © TAG24/Jan-Gerrit Vahl "Das ist Kreislaufwirtschaft, wie sie im Lehrbuch steht", sagte Stadträtin Anna-Lisa Möbius während der Ratsversammlung am Mittwoch. Per Antrag hatte ihre Fraktion versucht, die Stadtverwaltung zur Erarbeitung einer kommunalen Regelung zu bewegen, die das genehmigungsfreie Aufstellen privater Verschenke-Kisten im öffentlichen Raum ermöglicht. Die Grünen hatten sich dabei sogar für die Festlegung klarer Kriterien ausgesprochen. Einige Vorschläge: Es soll maximal eine Verschenke-Kiste vor der eigenen Haustür aufgestellt werden.

Die Verschenke-Kiste darf keinen Abfall beinhalten.

Bei Regen soll das Aufstellen von Verschenke-Kisten unterlassen werden

Eine Verschenke-Kiste soll die Maße von 60 × 40 × 40 Zentimetern nicht überschreiten und nicht mehr als 20 Kilo wiegen.

Der Gehweg soll zumindest so freigehalten werden, dass Menschen mit Rollstuhl, Kinderwagen, Rollator o.ä. passieren können.

Zugelassen sind nur tragbare, saubere, funktionsfähige Gegenstände. Leipzig Politik Für mehr Planbarkeit: Leipzig will verkaufsoffene Sonntage früher festlegen "Die eigentliche Frage ist doch: Was für eine Stadt wollen wir sein? Eine Stadt, die bürgerschaftliches Engagement auch im Kleinen unterstützt, oder eine, die es mit Bußgelddrohungen im Keim erstickt?", fragte Möbius in die Runde.

Verschenke-Bereiche statt Boxen? SPD macht Alternativvorschlag