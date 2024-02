Schlagstock, Pfefferspray, Handfesseln: Wird Leipzigs Ordnungsamt bald bewaffnet?

Der Stadtordnungsdienst müsse technisch und organisatorisch in der Lage sein, auf kurzfristige Entwicklungen zu reagieren und auch Gefahren abzuwehren. Dazu will die AfD die Mitarbeiter nun mit Pfefferspray, Schlagstöcken und auch Handfesseln ausrüsten.

Die Verwaltung empfahl die Ablehnung des Antrags. Einerseits sei der Stadtrat für derlei Angelegenheiten nicht zuständig, "der gemäß Ursprungsantrag gefasste Beschluss wäre rechtswidrig", hieß es sogar.

Tatsächlich sei das Vorhaben aber auch schon zum Teil umgesetzt und befinde sich zum anderen Teil derzeit in der Umsetzung. "Das Anliegen wird zufällig derzeit geprüft. Uns wurde dabei signalisiert, dass auch die benannten Hilfsmittel in die Prüfung einbezogen werden", so Kriegel. "Ein Ergebnis sollen wir noch in diesem Sommer erhalten."

Die AfD verbuchte die Info der Stadt trotzdem als Sieg.