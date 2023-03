Schließung von Galeria Kaufhof in Leipzig ist vom Tisch: "Es bahnen sich Entwicklungen an!"

Leipzig - Nachdem am Wochenende auf einer Betriebsversammlung die Schließungspläne des Handelskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof und damit verbunden auch das Aus der Filiale in Leipzig verkündet worden waren, sorgte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD, 65) am Mittwoch in der Ratssitzung für einen kleinen Hoffnungsschimmer. Am Donnerstag konnten die Mitarbeiter dann endgültig aufatmen.