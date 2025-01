Weniger Platz als im Knast! CDU will Bedingungen für Geflüchtete verschlimmern

Leipzig - Dass sich die CDU mehr und mehr am Programm der AfD orientiert, wurde am Mittwoch auch im Leipziger Stadtrat deutlich. Per Antrag wollten die Christdemokraten die Bedingungen für Geflüchtete in Leipzig noch weiter verschlimmern. Menschen, die ohnehin schon in Zelten und Sammelunterkünften untergebracht sind, hätten dann auf noch engerem Raum miteinander leben müssen.