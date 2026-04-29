"Verschiebt das Problem nur": CDU scheitert mit Sicherheitspaket für den Hauptbahnhof

Leipzig - Drogenkriminalität, Gewaltdelikte, Diebstahl - der Leipziger Hauptbahnhof und sein Umfeld gelten seit Jahren als Kriminalitätsschwerpunkte. Mit einem neuen Sicherheitspaket wollte Leipzigs CDU-Fraktion nun für mehr Ordnung in dem Areal sorgen. In der Ratsversammlung konnte dieses jedoch alles andere als überzeugen.

Das Areal um Leipzigs Hauptbahnhof gilt seit Jahren als Kriminalitätsschwerpunkt. Mit einem neuen Sicherheitspaket wollte die CDU nun für mehr Ordnung sorgen, scheiterte damit jedoch in der Ratsversammlung. © Hendrik Schmidt/dpa

Eine bessere Beleuchtung im Bürgermeister-Müller-Park, mehr Präsenz des Ordnungsamtes an der LVB-Haltestelle, Videoüberwachung beider Orte sowie ein Zaun samt Öffnungszeiten für den Schwanenteich. So die Hauptpunkte, die die Unionsfraktion mit ihrem Antrag zunächst prüfen lassen wollte.

"Wenn wir den Anspruch haben, dass Leipzig sicher bleiben soll, dann müssen wir jetzt handeln", forderte CDU-Stadtrat Andreas Schultz in seiner Rede zum Antrag und mahnte dabei gleich noch: Wer diesen ablehne, müsse die Verantwortung dafür übernehmen, dass das Areal unsicher bleibe.

Bei den Stadträten der anderen Fraktionen schien die Warnung allerdings kaum zu fruchten. DIE PARTEI sprach von Übertreibung seitens der Christdemokraten, SPD und Grüne mahnten, die Maßnahmen würden die Probleme lediglich an andere Orte verdrängen.

Das BSW forderte einen Kostenvoranschlag für den Zaun und tat sich mit der Videoüberwachung schwer. Selbst die AfD sprach bei der Umzäunung des Schwanenteichs von Abschottung und dem falschen Weg. "Eine lebenswerte Stadt lebt von Offenheit und nicht von Einzäunung", entfuhr es da glatt Stadtrat Christian Kriegel, dessen Partei im Bundestagswahlkampf noch mit dem Motto "Zäune bedeuten Freiheit" warb.