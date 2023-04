Prozess gegen Lina E.: Autonome Antifa ruft zur Tag-X-Demo in Leipzig auf

"Free Lina": Seit ihrer Inhaftierung im November 2020 erhält die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. (28) Unterstützung aus dem linken Sektor. Nun wurde eine Demo für das Wochenende nach der Urteilsverkündung im Antifa-Ost-Prozess angekündigt. © Thomas Türpe

"Da der Antifa-Ost-Prozess voraussichtlich Anfang Mai zu Ende geht, rufen wir euch auf, am Samstag nach der Urteilsverkündung zur autonomen Tag-X-Demonstration in Leipzig zu kommen!", heißt es in einem Statement, das auf dem Portal "indymedia.org" veröffentlicht wurde.

Die Verfasser werfen dem Staat, vertreten durch die Generalstaatsanwaltschaft, darin vor, sich als Verteidiger der Meinungsfreiheit und des sozialen Friedens aufzuspielen, während er tatsächlich selbst Unfrieden stifte und "Neonazis mit seinen Gesetzen und Behörden schützt".

"Solange dem Faschismus nicht die Wurzeln ausgerissen werden, werden wir ihn bekämpfen, und solange Genoss*innen durch staatliche Repression bedroht und drangsaliert werden, werden wir an ihrer Seite stehen."

Die Verfasser gehen davon aus, dass der Tag X auf den 6. Mai oder das darauffolgende Wochenende fallen könnte.

"Wenn es zu einem Urteil im Antifa Ost Prozess kommt - egal wie es ausgeht - werden wir am darauffolgenden Samstag in Leipzig auf die Straße gehen und dem Staat, der Justiz und den Cops zeigen, dass wir im Angesicht der Repression trotz allem stark sind, immer mehr werden und uns von ihrer Gewalt nicht unterkriegen lassen!"