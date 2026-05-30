Transfers, Abgänge und Lizenz: Der aktuelle Stand bei den IceFighters

Leipzig - Seit 1. Mai ist die Eishockey-Saison in der Oberliga vorbei. Während Playoff-Meister ECDC Memmingen Indians in die DEL2 aufsteigt, treten die KSW IceFighters Leipzig auch in der kommenden Saison wieder in der dritthöchsten Spielklasse an. Während es viele Zu- und Abgänge gibt, spielt nun auch die Lizenz eine wichtige Rolle.

Leipzigs beste Scorer Emil Aronsson (30, l.) und Johan Eriksson (33, goldener Helm) verlassen die KSW IceFighters. © Imago / Eibner

Die Lizenzunterlagen seien "form- und fristgerecht" beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) eingereicht worden, teilte der Klub am Freitag mit. "Nun ist es am Verband, diese Unterlagen eingehend zu prüfen."

Geschäftsführer Thomas Potrzebski sieht dem Lizenzierungsverfahren optimistisch entgegen - und dankte deshalb unter anderem den treuen Sponsoren, ohne die Profi-Eishockey in Leipzig nicht möglich sei.

Nach der Achtelfinal-Niederlage gegen den späteren Meister Memmingen konnten sich die Verantwortlichen schon seit Mitte März um den Kader der neuen Saison kümmern, tüteten unter anderem die Anstellung des neuen Trainers Håkan Åhlund (58) ein.

Aber wie jedes Jahr gibt es auch reichlich Bewegung im Spielerkader.