Stadt hat keinen Plan: Diese Exoten tummeln sich in Leipzigs Gewässern

Leipzig - Immer häufiger werden in Leipzigs Gewässern exotische Tiere gesichtet. Haben sich etwa Koi-Karpfen und Sonnenbarsche vielerorts bereits etabliert, tauchen nun auch zunehmend Reptilien aus Nordamerika auf. Für die heimischen Ökosysteme sind die ausgesetzten Haustiere ein existenzielles Risiko.

Alles in Kürze

Eine Rotwangen-Schmuckschildkröte sonnt sich im Teich des Arthur-Bretschneider-Parks. © Lutz Brose

Gemütlich treibt die Rotwangen-Schmuckschildkröte auf einem Baumstamm im Teich des Arthur-Bretschneider-Parks und genießt ihr Sonnenbad beim Blick in die Kamera.

Wie die Stadt auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war bisher lediglich das Vorkommen von Buchstaben-Schmuckschildkröten im Froschteich und Elsterflutbett bekannt.

Wild ist unterdessen auch das Treiben in einem Gewässer in Probstheida: In der Nähe der Nachwende-Neubausiedlung Sonnenpark liegt "RRA 047".

Leipzigs Wasserwerke führen unter dieser Bezeichnung die "Regenwasser-Rückhalteanlage Nr. 47". Im Verlauf der Jahre entstand hier ein vielseitiges Feuchtbiotop, Anlaufstelle und Heimat vieler Tier- und Pflanzenarten.

Leider wurde RRA 047, wie TAG24-Fotos belegen, jedoch auch zum Auffangbecken ungeliebter Haustiere und Gartenteich-Bewohner. Neben aus Japan stammenden Koi-Karpfen lassen sich hier auch ursprünglich in Nordamerika heimische Sonnenbarsche entdecken.

Auf die Exoten in Probstheida angesprochen, antwortete die Stadt auf TAG24-Nachfrage: "Hierzu liegen der unteren Naturschutzbehörde und dem Amt für Umweltschutz keine Informationen vor."