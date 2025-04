Tschüss Portemonnaie! Hier wird eine Reisende in Leipzig beklaut

Leipzig - Wo sich viele Menschen tummeln und ein hektisches Hin und Her herrscht, fühlen sich Taschendiebe besonders wohl. Die Tricks der Täter hat am Dienstag die Bundespolizei im Leipziger Hauptbahnhof vorgeführt - und hilfreiche Tipps geliefert.

Präsentierte am Dienstag im Leipziger Hauptbahnhof die Tricks der Taschendiebe: Bundespolizei-Sprecherin Yvonne Manger (r.). © Silvio Bürger

Zwischen 10 und 14 Uhr präsentierten die Beamten kurz vor der zu erwartend großen Reisewelle zu Ostern eindrucksvoll, wie einfach es vielen Gangstern gemacht wird, Euer Hab und Gut unbemerkt an sich zu nehmen und ruckzuck über alle Berge zu sein, ehe Ihr die Tat bemerkt.

Während Yvonne Manger per Mikrofon hilfreiche Tipps gab, erklärte sie per fingierten Live-Diebstählen auch, wie einfach ihr in die Rolle des Diebes geschlüpfter Kollege Jens Damrau an Geldbörse, Handy und Koffer kommt.

Im dichten Gedränge fällt es nämlich oftmals gar nicht auf, wenn sorglos mit sich geführte Gegenstände den Besitzer wechseln - auch mal durch einen Rempler oder ein Ablenkungsmanöver.

Die Tipps der Polizei: Sämtliche Wertgegenstände eng am Körper und in verschließbaren Innentaschen tragen, Handtaschen und Rucksäcke mit dem Verschluss zum Körper hin unter den Arm klemmen. Vorsicht auch vor Remplern, Umarmungen und bei Antänzern - sie könnten Böses im Schilde führen!