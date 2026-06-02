Tausende Haushalte und das Bürgeramt betroffen: Stromausfall legt Südosten von Leipzig lahm

Leipzig - Ein flächendeckender Stromausfall legt aktuell den Südosten von Leipzig lahm.

Die Störungskarte der "Netz Leipzig" zeigt, welche Gebiete vom Stromausfall betroffen sind. © Screenshot/netz-leipzig.de

"Netz Leipzig" bestätigte auf ihrer Störungswebseite, dass seit Dienstag um circa 10.30 Uhr die Stadtteile Engelsdorf, Mölkau und Holzhausen von einem Stromausfall betroffen sind.

Die Ursache dafür ist noch nicht bekannt. Wann der Strom wieder fließt, ist ebenfalls noch offen.

Das Bürgerbüro in Liebertwolkwitz musste kurzfristig schließen. Die Stadt Leipzig teilte mit, dass die technische Infrastruktur derzeit nicht zur Verfügung stehe.

"Bereits vereinbarte Termine werden soweit möglich auf andere Bürgerbüros verlagert. Betroffene Einwohnerinnen und Einwohner werden hierzu informiert", hieß es weiter.

Die Stadt sprach außerdem von einer "kurzfristige Einschränkung", was hoffen lässt, dass der Strom bald wieder da ist.