Tigerangriff im Leipziger Westen! Mann verletzt, ein Tier erschossen

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Im Leipziger Stadtdteil Schkeuditz ist ein Tiger aus einem privaten Gehege verschwunden. Die Polizei ist im Einsatz.

Von Michi Heymann, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Schkeuditz ist ein Tiger am Sonntag aus einem privaten Gehege verschwunden. Die Polizei ist im Einsatz, ein Tier erschossen worden.

Im Leipziger Stadtteil Schkeuditz ist am Sonntagnachmittag ein Tiger aus seinem Gehege verschwunden.
Im Leipziger Stadtteil Schkeuditz ist am Sonntagnachmittag ein Tiger aus seinem Gehege verschwunden.  © Michael Strohmeyer

"Der Tiger ist nicht mehr in seinem Gehege", bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Nachfrage. "Wir sind vor Ort im Einsatz."

Informationen zufolge soll die Raubkatze zuvor eine Person angegriffen haben. Der Angriff soll demnach bei der als "Tigerkönigin" bekannten Dompteurin Carmen Zander passiert sein.

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, sei ein Tiger von der Polizei erschossen worden.

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Entsprechende Berichte, nach denen noch weitere Tiere frei herumlaufen sollen, konnten zunächst nicht bestätigt werden.

Polizisten durchsuchten das Gelände.
Polizisten durchsuchten das Gelände.  © EHL Media
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Ein Rettungshubschrauber ist auf einem Feld gelandet.
Ein Rettungshubschrauber ist auf einem Feld gelandet.  © Michael Strohmeyer
Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.
Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.  © EHL Media
Auch die Umgebung wird offenbar durchsucht.
Auch die Umgebung wird offenbar durchsucht.  © EHL Media

Ein Rettungshubschrauber ist auf einer nahegelegenen Wiese gelandet. Schwer bewaffnete Polizisten durchsuchen aktuell das weitläufige Gelände. Zudem ist die Feuerwehr Dölzig vor Ort.

Titelfoto: Bildmontage/Michael Strohmeyer/EHL

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