Tigerangriff im Leipziger Westen! Mann verletzt, ein Tier erschossen

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Schkeuditz ist ein Tiger am Sonntag aus einem privaten Gehege verschwunden. Die Polizei ist im Einsatz, ein Tier erschossen worden.

Im Leipziger Stadtteil Schkeuditz ist am Sonntagnachmittag ein Tiger aus seinem Gehege verschwunden. © Michael Strohmeyer

"Der Tiger ist nicht mehr in seinem Gehege", bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Nachfrage. "Wir sind vor Ort im Einsatz."

Informationen zufolge soll die Raubkatze zuvor eine Person angegriffen haben. Der Angriff soll demnach bei der als "Tigerkönigin" bekannten Dompteurin Carmen Zander passiert sein.

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, sei ein Tiger von der Polizei erschossen worden.

Entsprechende Berichte, nach denen noch weitere Tiere frei herumlaufen sollen, konnten zunächst nicht bestätigt werden.