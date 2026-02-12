Heftiger Unfall am Hauptbahnhof: BMW fällt Baum und kracht gegen Laterne
Leipzig - Bei einem schweren Unfall auf der Brandenburger Straße nahe dem Leipziger Hauptbahnhof ist nach Informationen von TAG24 mindestens eine Person verletzt worden.
Der Crash soll sich gegen 21.35 Uhr ereignet haben. Aus bisher ungeklärter Ursache war dabei die Fahrerin eines BMWs von der Straße abgekommen und auf den Fußweg geraten.
Der BMW kollidierte mit einem Baum, wodurch dieser glatt umkippte. Nach Bildern von vor Ort zu urteilen, schleuderte das Auto daraufhin herum und krachte mit der linken Seite zusätzlich gegen eine Laterne, bevor es zum Stehen kam.
Der Wagen wurde dabei schwer beschädigt. Rettungskräfte, die zum Ort des Geschehens geeilt waren, kümmerten sich um die Fahrerin. Zum Grad ihrer Verletzungen lagen zunächst noch keine Informationen vor.
Ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums erklärte gegenüber TAG24, dass die Unfallaufnahme derzeit noch in vollem Gange sei.
"Die Kollegen sind vor Ort und sichern die Unfallstelle", hieß es.
Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen. Der Verkehr wird derweil an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
