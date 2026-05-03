Audi-Fahrer missachtet Vorfahrt: Radfahrer in Leipzig wird meterweit geschleudert

Leipzig - Ein Radfahrer wurde am Samstagabend im Leipziger Stadtteil Gohlis-Mitte bei einem Unfall mit einem Audi lebensbedrohlich verletzt.

Die Frontscheibe des Audi wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der 46-jährige Radfahrer war gegen 22.15 Uhr auf der Breitenfelder Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Wie Polizeisprecher Moritz Peters am Sonntagvormittag bestätigte, hatte er Vorfahrt.

Ein 29-jähriger Audi-Fahrer, der auf der Ludwig-Beck-Straße in Richtung Coppiplatz unterwegs war, missachtete diese Vorfahrt aber an der Kreuzung Breitenfelder Straße.

Mit seinem Audi A6 Avant fuhr er ungebremst auf die Kreuzung und kollidierte dabei mit dem Radfahrer. Der Mann wurde meterweit geschleudert und durch den Aufprall lebensbedrohlich verletzt.

Auch der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt, denn nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer kollidierte er noch mit einem geparkten Audi A3.

Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.