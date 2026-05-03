Audi-Fahrer missachtet Vorfahrt: Radfahrer in Leipzig wird meterweit geschleudert

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Ein Radfahrer wurde am Samstagabend im Leipziger Stadtteil Gohlis-Mitte durch einen Unfall mit einem Audi meterweit geschleudert und lebensbedrohlich verletzt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Ein Radfahrer wurde am Samstagabend im Leipziger Stadtteil Gohlis-Mitte bei einem Unfall mit einem Audi lebensbedrohlich verletzt.

Die Frontscheibe des Audi wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt.
Die Frontscheibe des Audi wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der 46-jährige Radfahrer war gegen 22.15 Uhr auf der Breitenfelder Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Wie Polizeisprecher Moritz Peters am Sonntagvormittag bestätigte, hatte er Vorfahrt.

Ein 29-jähriger Audi-Fahrer, der auf der Ludwig-Beck-Straße in Richtung Coppiplatz unterwegs war, missachtete diese Vorfahrt aber an der Kreuzung Breitenfelder Straße.

Mit seinem Audi A6 Avant fuhr er ungebremst auf die Kreuzung und kollidierte dabei mit dem Radfahrer. Der Mann wurde meterweit geschleudert und durch den Aufprall lebensbedrohlich verletzt.

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Auch der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt, denn nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer kollidierte er noch mit einem geparkten Audi A3.

Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Bilder von vor Ort zeigen einen Sattel und einen Fahrradhelm, die auf dem Fußweg liegen.
Bilder von vor Ort zeigen einen Sattel und einen Fahrradhelm, die auf dem Fußweg liegen.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Der Audi-Fahrer und sein unverletzter Beifahrer wurden zusätzlich durch ehrenamtliche Einsatzkräfte des Kriseninterventionsteams seelsorgerisch betreut.

Die Ludwig-Beck-Straße wurde am Abend für mehrere Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.500 Euro und der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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