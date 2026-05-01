Rentner übersieht Radfahrer: 75-Jähriger schwer verletzt
Leipzig - Am gestrigen Donnerstag touchierte ein 79-jähriger Autofahrer in Leipzig einen Radfahrer (75).
Im Leipziger Stadtteil Grünau kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer.
Wie die Polizei Leipzig mitteilte, war der 79 Jahre alte Fahrer des Toyota gegen 9.25 Uhr auf der Alten Salzstraße in stadtauswärtige Richtung unterwegs gewesen, als er die Kiewer Straße überqueren wollte.
"Dabei übersah er einen bevorrechtigten 75-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg fuhr, und es kam zum Zusammenstoß", schilderte Sprecher Moritz Peters.
Aufgrund des Aufpralls kam der Radfahrer zu Fall, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog und schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden musste.
Die Polizei geht von einem Sachschaden von insgesamt rund 1500 Euro aus. Zudem habe man die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall aufgenommen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier