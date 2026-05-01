Rentner übersieht Radfahrer: 75-Jähriger schwer verletzt

Leipzig - Am gestrigen Donnerstag touchierte ein 79-jähriger Autofahrer in Leipzig einen Radfahrer (75).

Als der Autofahrer (79) die Kiewer Straße geradeaus überqueren wollte, übersah er den Radfahrer (75). © 7aktuell.de | Eric Pannier

Im Leipziger Stadtteil Grünau kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer.

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, war der 79 Jahre alte Fahrer des Toyota gegen 9.25 Uhr auf der Alten Salzstraße in stadtauswärtige Richtung unterwegs gewesen, als er die Kiewer Straße überqueren wollte.

"Dabei übersah er einen bevorrechtigten 75-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg fuhr, und es kam zum Zusammenstoß", schilderte Sprecher Moritz Peters.

Aufgrund des Aufpralls kam der Radfahrer zu Fall, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog und schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden musste.