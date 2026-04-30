Schwerer Crash am Hauptbahnhof: Toyota-Fahrer erfasst Motorrad - fuhr er bei Rot?

Leipzig - Schwerer Unfall in der Leipziger Innenstadt: Zwischen dem Hauptbahnhof und dem Goerdelerring wurde ein Motorradfahrer am Donnerstagmittag von einem Auto erfasst.

Der Toyota soll bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein. © Christian Grube

Die Polizei wurde über das Unglück um 12.15 Uhr informiert, wie Sprecher Tom Erik Richter TAG24 auf Nachfrage berichtete.

Der Fahrer des Toyota war aus Richtung Hauptbahnhof kommend zum Goerdelerring unterwegs, sei ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge möglicherweise bei Rot über die Kreuzung an den Höfen am Brühl gefahren.

Der Biker habe mit seiner Suzuki aus entgegengesetzter Richtung kommend nach links in die Gerberstraße abbiegen wollen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Dabei soll der Motorradfahrer Verletzungen erlitten haben. Zur Art und Schwere lagen zunächst noch keine Informationen vor. Der Rettungsdienst war vor Ort.

Wie auf Bildern vom Unfallort zu sehen ist, wurden beide Fahrzeuge beschädigt.