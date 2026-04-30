Unfall-Reihe in Leipzig geht weiter: Auto kracht schon wieder in Tram

Leipzig - Nachdem es erst am Mittwoch auf der Lützner Straße zwischen einer Straßenbahn und einem Transporter gekracht hatte, kam es am Donnerstag dort zum nächsten Unfall .

Am Auto entstanden größere Schäden. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage bestätigte, war ein Dacia Sandero gegen 12.35 Uhr auf der Lützner Straße stadtauswärts unterwegs.

Er wollte nach links auf die Weißdornstraße in Grünau-Ost abbiegen. Dabei übersah er vermutlich eine Straßenbahn der Linie 15, die ebenfalls stadtauswärts unterwegs war.

Die Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Der Dacia-Fahrer wurde ersten Informationen zufolge dabei leicht verletzt. In der Straßenbahn soll es keine Verletzten gegeben haben.