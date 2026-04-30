Unfall-Reihe in Leipzig geht weiter: Auto kracht schon wieder in Tram
Leipzig - Nachdem es erst am Mittwoch auf der Lützner Straße zwischen einer Straßenbahn und einem Transporter gekracht hatte, kam es am Donnerstag dort zum nächsten Unfall.
Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage bestätigte, war ein Dacia Sandero gegen 12.35 Uhr auf der Lützner Straße stadtauswärts unterwegs.
Er wollte nach links auf die Weißdornstraße in Grünau-Ost abbiegen. Dabei übersah er vermutlich eine Straßenbahn der Linie 15, die ebenfalls stadtauswärts unterwegs war.
Die Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.
Der Dacia-Fahrer wurde ersten Informationen zufolge dabei leicht verletzt. In der Straßenbahn soll es keine Verletzten gegeben haben.
Die Leipziger Verkehrsbetriebe teilten auf ihrer Webseite mit, dass es auf den Straßenbahnlinien 8 und 15 zu Umleitungen kommt. Beide Verbindungen fahren verkürzt bis und ab Lindenau, Plautstraße. SEV 15 fährt zwischen Miltitz und Lindenau, Bushof. Der Umstieg in den SEV erfolgt von Linie 8 und 15 und an der Haltestelle Credestraße.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier