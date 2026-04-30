Unfall-Reihe in Leipzig geht weiter: Auto kracht schon wieder in Tram

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Nachdem es erst am Mittwoch auf der Lützner Straße zwischen einer Straßenbahn und einem Transporter krachte, kam es am Donnerstag dort zum nächsten Unfall.

Von Tamina Porada

Leipzig - Nachdem es erst am Mittwoch auf der Lützner Straße zwischen einer Straßenbahn und einem Transporter gekracht hatte, kam es am Donnerstag dort zum nächsten Unfall.

Am Auto entstanden größere Schäden.
Am Auto entstanden größere Schäden.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage bestätigte, war ein Dacia Sandero gegen 12.35 Uhr auf der Lützner Straße stadtauswärts unterwegs.

Er wollte nach links auf die Weißdornstraße in Grünau-Ost abbiegen. Dabei übersah er vermutlich eine Straßenbahn der Linie 15, die ebenfalls stadtauswärts unterwegs war.

Die Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

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Der Dacia-Fahrer wurde ersten Informationen zufolge dabei leicht verletzt. In der Straßenbahn soll es keine Verletzten gegeben haben.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe teilten auf ihrer Webseite mit, dass es auf den Straßenbahnlinien 8 und 15 zu Umleitungen kommt. Beide Verbindungen fahren verkürzt bis und ab Lindenau, Plautstraße. SEV 15 fährt zwischen Miltitz und Lindenau, Bushof. Der Umstieg in den SEV erfolgt von Linie 8 und 15 und an der Haltestelle Credestraße.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

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