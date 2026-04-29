Zweiter Tram-Unfall an einem Tag! 110.000 Euro Schaden nach Crash mit Audi
Leipzig - Am Mittwoch krachte es in Leipzig zum wiederholten Mal zwischen einer Straßenbahn und einem anderen Verkehrsteilnehmer.
Wie TAG24 von Polizeisprecher Tom Erik Richter erfuhr, ereignete sich der Unfall gegen 15.50 Uhr auf der Diezmannstraße.
Ein 39-jähriger Audi-Fahrer wollte demnach von einem Grundstück in östliche Richtung fahren, wobei er aber die nahende Straßenbahn übersah und mit dieser kollidierte.
Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand, der Audi wurde allerdings von der Wucht mitgeschleift und musste mittels eines Krans geborgen und dann abgeschleppt werden.
Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 110.000 Euro.
Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Diezmannstraße kurzzeitig gesperrt werden.
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Auch der Straßenbahnbetrieb wurde dadurch zwischenzeitlich beeinträchtigt.
Bereits am Nachmittag hatte es im Leipziger Westen zwischen einem Transporter und einer Tatra gekracht.
Titelfoto: Montage EHL Media