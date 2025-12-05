Mercedes kollidiert erst mit Hauswand und kracht dann in Linienbus

Leipzig - Im Leipziger Nordosten (Plaußig-Portitz) hat sich am späten Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Auto in einen geparkten Bus krachte. Der 32-jährige Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der Mercedes wurde bei dem Crash unter den Bus geschoben. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke TAG24 bestätigte, fuhr der Mercedes gegen 23.25 Uhr auf der Tauchaer Straße in Richtung Taucha, als er auf Höhe der Hausnummer 291 aus bisher unbekannten Gründen auf einen geparkten Linienbus auffuhr.

Der 32-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die herbeigeeilte Feuerwehr befreit werden. Der Albaner erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Anwohner schilderten der Polizei, dass der Mercedes bereits zuvor, wenige hundert Meter entfernt, gegen eine Hauswand gefahren sei, als er aus der Straße Am langen Teiche kommend in die Tauchaer Straße abbiegen wollte.

Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, da sich der Verdacht erhärtete, dass der 32-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.