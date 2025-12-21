Auf gerader vierspuriger Straße: BMW-Fahrer rammt VW und Transporter

Leipzig - In der Nacht zu Sonntag verlor ein BMW-Fahrer im Leipziger Südosten die Kontrolle über seinen Wagen.

Blaulicht auf der Straße des 18. Oktober in der Nacht zu Sonntag. © LeipzigFireFighter

Der 22 Jahre junge Mann fuhr mit seinem 5er-BMW auf der Straße des 18. Oktober von der Semmelweisstraße kommend in Richtung Bayerischer Bahnhof.

Auf gerader Strecke verlor er gegen 23.58 Uhr die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten VW und einen davor befindlichen Maxus-Transporter.

"Die Unfallursache ist noch unklar", teilte eine Polizeisprecherin TAG24 am Sonntag mit.

Die beiden geparkten und im Heckbereich beschädigten Fahrzeuge waren auch am Vormittag noch am Ort des Geschehens zu sehen.