Ausweichmanöver wegen Wild: Auto überschlägt sich und landet im Graben
Leipzig - Schreckmoment am Sonntagabend in Leipzig-Holzhausen: Weil Wild plötzlich die Straße kreuzte, verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und landete kopfüber im Graben.
Der 34-Jährige war gegen 19.10 Uhr mit seinem Citroën auf der Seifertshainer Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs, erklärte Polizeisprecherin Rebecca Leede.
Nur Momente später habe er an der Kurve zur August-Bebel-Siedlung einem Wildwechsel ausweichen müssen, was nach hinten losging.
"Bei diesem Manöver kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw kopfüber in einen Graben", so die Sprecherin.
Dabei verletzte sich der Mann leicht. Sein Auto musste abgeschleppt werden.
Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. "Das Polizeirevier Leipzig-Südost nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf", erklärte Leede weiter.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier