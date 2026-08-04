Auto und Radfahrer kollidieren: Ein Verletzter bei Unfall im Leipziger Westen
Leipzig - Bei einem Unfall im Westen der Messestadt ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer leicht verletzt worden.
Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 15.40 Uhr auf der Straße Sandberg nahe des Löwen Centers im Stadtteil Leipzig Alt-West ereignet.
Demnach war dort ein Radfahrer mit einem Auto kollidiert.
Was genau sich bei dem Unfall zutrug und wie es zu diesem gekommen war, war zunächst noch unklar. Bisherigen Infos zufolge soll der Radler bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden sein.
Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, dass neben der Polizei auch der Rettungsdienst zum Einsatz kam, um sich um den Verletzten zu kümmern.
Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall eingeleitet.
Titelfoto: EHL Media