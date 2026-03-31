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Beim Abbiegen: Lkw schlitzt Leipziger Straßenbahn auf

Ein Lkw schlitzte am Dienstagvormittag beim Abbiegen eine meterlange Kerbe in eine Leipziger Straßenbahn.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Ein Lkw schlitzte am Dienstagvormittag beim Abbiegen eine meterlange Kerbe in eine Leipziger Straßenbahn.

Deutliche Spuren an der Straßenbahn sind zu sehen.
Deutliche Spuren an der Straßenbahn sind zu sehen.  © Christian Grube

Wie Polizeisprecher Chris Graupner auf Anfrage von TAG24 bestätigte, war der Lkw gegen 10.20 Uhr auf der Antonienstraße unterwegs.

Laut Informationen vom Ort des Geschehens beabsichtigte der Fahrer, auf die Klingenstraße abzubiegen.

Dabei schwenkte sein Anhänger so weit aus, dass er eine Straßenbahn über die Länge von zwei Waggons streifte.

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Bilder zeigen, dass dabei unter anderem zwei Scheiben zerstört wurden. Eine Schleifspur zieht sich meterlang über die Tram.

Die Antonienstraße musste zwischen der Diezmannstraße und der Dieskaustraße für etwa eine Stunde gesperrt werden.

An dem Lkw sind die Schäden des Unfalls ebenfalls klar zu erkennen.
An dem Lkw sind die Schäden des Unfalls ebenfalls klar zu erkennen.  © Christian Grube
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Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt, es ist aber von einer größeren Summe auszugehen.

Verletzt wurde niemand.

Titelfoto: Montage: Christian Grube

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