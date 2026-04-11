Beinahe-Crash am Augustusplatz: Person läuft vor Straßenbahn, Fahrgast stürzt

Leipzig - Das hätte noch schlimmer enden können: Weil ein leichtsinniger Fußgänger im Leipziger Zentrum einfach vor eine Straßenbahn lief, musste deren Fahrer scharf bremsen. Eine Frau in der Tram stürzte und verletzte sich.

Der Unfall passierte am Augustusplatz - eine Frau wurde verletzt. (Archivbild) © Ralf Seegers

Das Unglück am Augustusplatz geschah bereits am Freitagvormittag, gegen 9.35 Uhr, wie ein Sprecher der Leipziger Polizei am Samstag berichtete.

Demnach war die Straßenbahn der Linie 16 in Richtung Roßplatz unterwegs. Auf Höhe des Ringcafés sei ihr eine andere Tram entgegengekommen, hinter der plötzlich ein unbekannter Passant hervorgetreten und über die Gleise gelaufen sei.

"Der Fahrer der Straßenbahn leitete unverzüglich eine Gefahrenbremsung ein", so Sprecher Engelmann. "Dabei stürzte eine Frau in der Bahn und verletzte sich leicht."

Glücklicherweise kam es nicht zum Zusammenstoß des Fahrzeugs mit der Person, die sich aber sofort vom Ort des Geschehens entfernt habe.

Im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sucht die Polizei nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise zu dem unbekannten Fußgänger haben.