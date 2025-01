BMW kracht in Nagelstudio: "Das Auto stand mitten im Raum und alles war zerstört"

Leipzig - Bilder wie aus einem Film präsentierten sich am Sonntag in der Leipziger Innenstadt: Gegen 7 Uhr krachte plötzlich ein BMW in das Nagelstudio Nailcare an der Kreuzung Pfaffendorfer Straße und Uferstraße. Mitarbeiterinnen des Studios erinnern sich an die Momente nach dem Crash.