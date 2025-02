BMW rauscht in Leipziger Nagelstudio: Wird der Unfallort nun sicherer?

Leipzig - Nachdem ein BMW Ende Januar in ein Nagelstudio in der Leipziger Innenstadt gekracht war , hat die SPD-Fraktion der Messestadt eine Einschätzung der Sicherheitslage an der Unfallstelle gefordert. Die Stadtverwaltung lieferte Antworten. Wird der Unfallort nun sicherer gestaltet?

Den Sozialdemokraten zufolge war es nicht der erste schwere Unfall, der sich an dieser Stelle ereignete. So war es 2020 zu einem Unfall zwischen einer Kehrmaschine und einer Tram der LVB auf der Kreuzung gekommen.

Nachdem der BMW herausgezogen wurde, waren die Schäden im Studio deutlich zu erkennen. © News5/Grube

Der BMW war am Morgen des 19. Januars, einem Sonntag, in das Nagelstudio Nailcare an der Ecke Pfaffendorter Straße und Uferstraße in Leipzig gekracht. Dabei durchschlug das Auto die Schaufensterscheibe, beschädigte die Heizung des Geschäfts und richtete schwere Schäden an der Einrichtung an.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war das Fahrzeug zuvor auf der Kreuzung mit einem Seat einer 34-Jährigen kollidiert. Sowohl die Seat-Fahrerin als auch der 40-jährige BMW-Fahrer blieben unverletzt. Allein der Schaden an den Autos belief sich laut Polizei auf circa 79.000 Euro.

Unklar blieb zunächst, wie die beiden Fahrzeuge gerade so zusammenstoßen konnten, dass der BMW anschließend nach links von der Straße abkam und in das Nagelstudio krachte.

Die Polizei startete dazu bereits einen Zeugenaufruf. Hinweisgeber wurden gebeten, sich bei der Leipziger Verkehrspolizeiinspektion zu melden. Diese ist tagsüber unter Tel. 0341/2552850 und ansonsten unter Tel. 0341/2552910 erreichbar.