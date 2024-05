Brummi kommt von Straße ab: Die Hauswand verpasst er nur um Haaresbreite!

Trebsen - Dieser Unfall hätte übel enden können! In der Nähe von Trebsen im Landkreis Leipzig ist am Dienstagabend ein Lasterfahrer mit seinem Gefährt von der Straße abgekommen. Beinahe wäre er dabei noch in ein Wohnhaus gekracht!

Auf der B107 bei Trebsen ist am Dienstagabend ein Sattelzug verunglückt. Dabei wäre er um Haaresbreite auch noch mit einem Wohnhaus kollidiert. © Sören Müller

Der Auflieger hängt noch mit einer Ecke an der Hauswand, die Zugmaschine war um Haaresbreite vorbeigeschrammt. So das Bild, das sich Polizei und Rettungskräften am Dienstagabend auf der B107, etwa 500 Meter hinter dem Ortsausgang von Trebsen bot.

Kurz vor 18 Uhr war der Sattelzug in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in das angrenzende Grundstück gerauscht, wie TAG24 vonseiten des Polizei-Lagezentrums erfuhr. "Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar", so ein Sprecher. "Der Verkehrsunfalldienst ist bereits vor Ort. Die Ermittlungen laufen."

Neben dem Haus verfehlte der Brummi auch noch eine Bushaltestelle, "parkte" exakt zwischen beiden Gebäuden ein.

Verletzt wurde bei dem Unglück glücklicherweise niemand. Der Schaden an Fahrzeug und Grundstück soll jedoch trotz allem enorm sein.