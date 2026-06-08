Sperrung nach Crash in Leipziger Zentrum: Biker schwer verletzt
Leipzig - Ein Motorradfahrer wurde am Montagmorgen bei einem Unfall mit einem Škoda im Leipziger Zentrum-Südost schwer verletzt.
Wie der Polizeisprecher Paul Engelmann auf Anfrage von TAG24 bestätigte, kam es gegen 7.59 Uhr auf der Straße des 18. Oktober Ecke Tarostraße zu dem Crash.
Demnach ist der Fahrer eines Škoda Octavia mit einem Motorrad zusammengestoßen. Die genauen Hintergründe waren am Vormittag noch nicht bekannt.
Der Biker verletzte sich dadurch schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Die Straße des 18. Oktober musste zwischen der Semmelweisstraße und der Johannisallee in beide Richtungen gesperrt werden.
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Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang soll auch die Höhe des Sachschadens geklärt werden.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier