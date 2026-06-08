Sperrung nach Crash in Leipziger Zentrum: Biker schwer verletzt

1.172 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein Motorradfahrer wurde am Montagmorgen bei einem Unfall mit einem Škoda im Leipziger Zentrum-Südost schwer verletzt.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Ein Motorradfahrer wurde am Montagmorgen bei einem Unfall mit einem Škoda im Leipziger Zentrum-Südost schwer verletzt.

Das Auto und das Motorrad sind auf der Straße des 18. Oktober zusammengekracht.
Das Auto und das Motorrad sind auf der Straße des 18. Oktober zusammengekracht.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie der Polizeisprecher Paul Engelmann auf Anfrage von TAG24 bestätigte, kam es gegen 7.59 Uhr auf der Straße des 18. Oktober Ecke Tarostraße zu dem Crash.

Demnach ist der Fahrer eines Škoda Octavia mit einem Motorrad zusammengestoßen. Die genauen Hintergründe waren am Vormittag noch nicht bekannt.

Der Biker verletzte sich dadurch schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Großeinsatz im Leipziger Zentrum: Honda-Fahrer verursacht Sturz bei Fahrrad-Demo und flüchtet
Leipzig Unfall Großeinsatz im Leipziger Zentrum: Honda-Fahrer verursacht Sturz bei Fahrrad-Demo und flüchtet

Die Straße des 18. Oktober musste zwischen der Semmelweisstraße und der Johannisallee in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Straße musste in beide Richtungen gesperrt werden.
Die Straße musste in beide Richtungen gesperrt werden.  © Lutz Brose
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang soll auch die Höhe des Sachschadens geklärt werden.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: