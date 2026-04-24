Drei Verletzte nach Linienbus-Unfall im Leipziger Norden: Wer hat etwas gesehen?
Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Gohlis rammte am Mittwoch ein Linienbus einen Audi. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben.
Etwa gegen 15.15 Uhr hatte der Bus der Linie 90 an der Haltestelle Lindenthaler Straße Stopp gemacht, um die Passagiere ein- und aussteigen zu lassen.
Als der 31-jährige Fahrer die Route fortsetzen und wieder auf die Spur der Lindenthaler Straße wechseln wollte, übersah er einen vorbeifahrenden Audi. Trotz Notbremsung stieß der Bus mit dem Auto (Fahrer: 87) zusammen.
Aufgrund des Aufpralls wurden drei Insassen des Busses, eine 85 Jahre alte Frau sowie ein 51-jähriger und ein 69-jähriger Mann, verletzt und daraufhin ambulant behandelt.
Der Sachschaden belaufe sich auf insgesamt etwa 5000 Euro.
"Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem Fahrverhalten der beteiligten Fahrer geben können", erklärte Polizeisprecherin Therese Leverenz.
Solltet Ihr den Zusammenstoß gesehen haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, meldet Euch telefonisch unter 0341/255 2850 bei der Polizei Leipzig.
Titelfoto: privat