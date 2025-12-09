Er sollte die Unfallstelle sichern: LKW kracht auf A14 in Schilderwagen

Leipzig - Nachdem am Morgen ein mit Zuckerrüben beladener LKW auf der A14 bei Leipzig im Graben gelandet war , ist am Abend an derselben Stelle ein Sattelzug auf einen Schilderwagen der Autobahnmeisterei aufgefahren, der die Unfallstelle vom Morgen absichern sollte. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zur Unfallstelle. © Michael Strohmeyer

Wie die Einsatzleitstelle der Polizei TAG24 bestätigte, war der LKW am Abend in Richtung Magdeburg auf Höhe des Flughafens Leipzig/Halle unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf den Schilderwagen auffuhr.

Der Sattelzug kam daraufhin von der Fahrbahn ab, brach durch die Leitplanke und kam auf der Seite zum Liegen.

Wie TAG24 vom Unfallort erfuhr, wurde der Fahrer durch den Crash verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war der Schilderwagen der Autobahnmeisterei zum Zeitpunkt der Kollision glücklicherweise unbesetzt.

Aufgrund der Räumarbeiten ist eine Fahrspur aktuell voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.