Deutlich mehr Tram-Unfälle in Leipzig: LVB-Werkstatt voll ausgelastet

Leipzig - Nachdem es allein in der vergangenen Woche zu acht Unfällen mit Leipziger Straßenbahnen und Bussen gekommen war, berichten die Verkehrsbetriebe von einer voll ausgelasteten LVB-Werkstatt.

Am vergangenen Montagnachmittag war ein Autofahrer in Grünau mit einer Straßenbahn zusammengestoßen, wodurch es zur Sperrung der Ratzelstraße kam. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ganze achtmal hatte es innerhalb von sieben Tagen zwischen den öffentlichen Verkehrsmitteln der LVB und anderen Verkehrsteilnehmern gekracht.

Dabei war es immer wieder zu enormen Schäden, unter anderem in Höhe von 110.000 Euro, umfangreichen Verkehrseinschränkungen sowie mehreren Verletzten gekommen.

"Im Vergleich der letzten Monate stiegen Unfälle, verursacht durch andere Verkehrsteilnehmer, deutlich an", bestätigte Katja Gläß, Pressesprecherin der LVB, auf Nachfrage von TAG24.

Auch wenn zum aktuellen Monat keine Schadenbilanz vorliege, sei schon im ersten Quartal des Jahres ein enormer Anstieg zu verzeichnen. Mit 103 Unfällen habe man bereits ein Drittel der Gesamtvorfälle des Vorjahres erreicht (334).

Die Zunahme mache sich derzeit besonders durch eine voll ausgelastete LVB-Werkstatt bemerkbar.