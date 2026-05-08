Schon wieder! Leipziger Straßenbahn erfasst Fußgängerin

Leipzig - Die Serie an Unfällen mit Beteiligung von Straßenbahnen scheint nicht abzureißen in Leipzig . Auch am Freitagmorgen krachte es, diesmal am Johannisplatz.

Eine Tram der Linie 12 hat am Freitagmorgen eine Passantin erfasst.

Das Unglück wurde der Polizei gegen 9.25 Uhr gemeldet, wie Sprecher Tom Erik Richter TAG24 auf Anfrage berichtete.

Demnach habe eine stadtauswärts fahrende Straßenbahn auf Höhe der Haltestelle Johannisplatz am Beginn der Prager Straße eine Fußgängerin erfasst.

Ein Rettungswagen wurde angefordert, die Besatzung versorgte die Frau. Zur Art und Schwere ihrer Verletzungen lagen zunächst noch keine Informationen vor.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war am Vormittag noch unklar.

Während der Unfallaufnahme mussten Trams der Linie 15 zeitweise umgeleitet werden. Die Umleitung führte vom Augustusplatz über die Dresdner Straße und Riebeckstraße zur Alten Messe.