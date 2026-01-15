Rentner kommt mit VW von Straße ab und löst Kettenreaktion aus

Leipzig - Ein Senior (89) kam am Donnerstagvormittag mit seinem Volkswagen in Leipzig -Marienbrunn von seiner Fahrspur ab und verursachte dadurch einen Unfall mit gleich mehreren Autos.

Der rote VW fuhr seitlich links auf den parkenden Skoda auf. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 10.45 Uhr war der Mann auf der Probstheidaer Straße in westliche Richtung unterwegs, bestätigte Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Anfrage.

Kurz vor der Zwickauer Straße kam er dann aus bisher noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Straße ab und stieß dabei mit einem parkenden Skoda zusammen.

Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen vor ihm parkenden Mercedes geschoben.

Der VW-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, er wurde zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.