Mercedes und Audi krachen frontal ineinander: Vier Verletzte bei Unfall in Leipzig

Leipzig - Rettungseinsatz nahe dem Leipziger BMW-Werk: Auf der Kreuzung Dingolfinger Straße und der Straße Am Schenkberg sind am Montagabend ein Mercedes und ein Audi frontal miteinander kollidiert. Vier Menschen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer.

Nahe dem Leipziger BMW-Werk sind am Montagabend ein Mercedes und ein Audi miteinander kollidiert. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 18.10 Uhr ereignet.

Demnach war der 54-jährige Fahrer des Mercedes auf der Straße Am Schenkberg in westliche Richtung unterwegs. "An der Kreuzung mit der Dingolfinger Straße wollte er dann nach links abbiegen. Dabei übersah er jedoch den vorfahrtsberechtigten Audi, der die Kreuzung geradeaus passieren wollte", so der Sprecher.

Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Dabei wurde der Audi so schwer beschädigt, dass zwei Passagiere im Alter von 70 und 77 Jahren in dem Wagen eingeklemmt wurden.

Kameraden der Feuerwehr befreiten die Menschen mithilfe von technischem Gerät. Beide mussten anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Mercedes-Fahrer sowie der 18-jährige Fahrer des Audi wurden laut Polizei ebenfalls verletzt. Nach Informationen von TAG24 lehnte einer der beiden einen Transport ins Krankenhaus jedoch ab. Er hatte demnach lediglich einen Schock erlitten.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.