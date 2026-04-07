KIA-Fahrer übersieht Fahrrad: Radlerin bei Unfall in Leipzig verletzt
Leipzig - Bei einem Unfall auf der Dresdner Straße im Leipziger Stadtteil Reudnitz ist am Dienstagvormittag eine Radfahrerin verletzt worden.
Wie Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 11.40 Uhr an der Ecke Heinrichstraße ereignet.
Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer eines KIA die Radlerin übersehen haben, als er gerade die Spur wechseln wollte. "Daraufhin kam es zum Zusammenstoß."
Die Radfahrerin stürzte und erlitt dabei Verletzungen. Dem Polizeisprecher zufolge sollen diese glücklicherweise nicht schwer ausgefallen sein. Rettungssanitäter behandelten die Frau noch vor Ort.
Die Polizei hat bereits Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Die Dresdner Straße musste im Zuge des Crashs vorübergehend auf einer Spur gesperrt werden.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier