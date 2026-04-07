KIA-Fahrer übersieht Fahrrad: Radlerin bei Unfall in Leipzig verletzt

Leipzig - Bei einem Unfall auf der Dresdner Straße im Leipziger Stadtteil Reudnitz ist am Dienstagvormittag eine Radfahrerin verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der KIA-Fahrer die Radlerin beim Spurwechsel übersehen haben. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 11.40 Uhr an der Ecke Heinrichstraße ereignet.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer eines KIA die Radlerin übersehen haben, als er gerade die Spur wechseln wollte. "Daraufhin kam es zum Zusammenstoß."

Die Radfahrerin stürzte und erlitt dabei Verletzungen. Dem Polizeisprecher zufolge sollen diese glücklicherweise nicht schwer ausgefallen sein. Rettungssanitäter behandelten die Frau noch vor Ort.