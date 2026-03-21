Kreuzungs-Crash mit Porsche mit Leipzig: Fahrer aus Kleinwagen geschnitten

Leipzig - Nach mehreren Unfällen auf der A14 bei Leipzig hat es auch im östlichen Stadtgebiet gekracht.

Ein Kleinwagen und ein Porsche sind in Sommerfeld kollidiert. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 18.20 Uhr kollidierten auf der Kreuzung Riesaer Straße/Paunsdorfer Allee ein Kleinwagen und ein Porsche Cayenne.

Der Unfallhergang beziehungsweise die Ursache für den Crash sind noch unklar.

Wie TAG24 von einer Sprecherin der Rettungsleitstelle erfuhr, sind zwei Personen verletzt worden, die auch beide in ein Krankenhaus transportiert worden.