Kreuzungs-Crash mit Porsche mit Leipzig: Fahrer aus Kleinwagen geschnitten
Leipzig - Nach mehreren Unfällen auf der A14 bei Leipzig hat es auch im östlichen Stadtgebiet gekracht.
Gegen 18.20 Uhr kollidierten auf der Kreuzung Riesaer Straße/Paunsdorfer Allee ein Kleinwagen und ein Porsche Cayenne.
Der Unfallhergang beziehungsweise die Ursache für den Crash sind noch unklar.
Wie TAG24 von einer Sprecherin der Rettungsleitstelle erfuhr, sind zwei Personen verletzt worden, die auch beide in ein Krankenhaus transportiert worden.
Leipzig Unfall 13-Jährige steigt in Leipzig aus Bus und wird angefahren
Der Kreuzungsbereich wurde gesperrt. Vor Ort waren neben der Polizei auch Rettungswagen und Feuerwehr. Die Kameraden entfernten die Fahrertür des Kleinwagens und befreiten so offenbar einen Insassen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier