Lastwagen rammt BMW: 24-Jährige muss aus Fahrzeug befreit werden

Leipzig - Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwochvormittag an einer Ampel in der Leipziger Innenstadt einen BMW gerammt. Die Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort. © 7aktuell/Eric Pannier

Um 11.05 Uhr erreichte der Notruf die Leitstelle, demzufolge eine Frau nach einem Unfall am Roßplatz in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden sei, teilte Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Nachfrage mit.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die 24-Jährige mit ihrem BMW X1 an der roten Ampel gehalten, war dabei jedoch von einem hinter ihr fahrenden Lkw-Fahrer übersehen worden.

Der 47-jährige Deutsche fuhr daraufhin mit seinem Sattelzug auf den BMW auf und beschädigte diesen.

Der 24-Jährigen war es durch den Crash jedoch nicht mehr möglich, ihr Fahrzeug selbstständig zu verlassen.