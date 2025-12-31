Leipzig: Frau rennt bei Rot über die Ampel, Auto kann nicht mehr bremsen

Leipzig - Dienstagabend ist eine Frau bei einem Unfall am Kohlrabizirkus schwer verletzt worden.

An dieser Stelle hat sich der Unfall ereignet. © Nico Zeißler

Sie war auf der Brücke Kurt-Eisner-/Semmelweisstraße, die über den S-Bahn-Haltepunkt "MDR" verläuft, unterwegs, auf der gerade ein LVB-Linienbus an der Haltestelle zum Stehen gekommen war.

Aus noch ungeklärter Ursache rannte sie bei Rot über die wenige Meter davor stehende Fußgängerampel, ohne ein Auto zu beachten, das gerade am haltenden Bus vorbeifuhr, wie Polizeisprecher Moritz Peters TAG24 erläuterte.

Das Fahrzeug erfasste die Frau auf der zweispurigen Straße und schleuderte sie zu Boden.

Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.