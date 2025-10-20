Leipzig: Vollsperrung nach Unfall mit Flexa-Shuttle

Leipzig - Im Leipziger Südosten hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet.

Unfall in Leipzig-Holzhausen. © Anke Brod

An der Kreuzung Stötteritzer Landstraße/Obere Nordstraße stießen gegen 20 Uhr ein Flexa-Shuttle der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) und ein VW zusammen.

Letzterer kollidierte in der Folge mit einem Laternenmasten.

"Die Anzahl der Verletzten und die Art der Verletzungen sind noch unklar", sagte ein Sprecher des Lagezentrums zu TAG24.