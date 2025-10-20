601
Leipzig: Vollsperrung nach Unfall mit Flexa-Shuttle
An der Kreuzung Stötteritzer Landstraße/Obere Nordstraße stießen gegen 20 Uhr ein Flexa-Shuttle der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) und ein VW zusammen.
Letzterer kollidierte in der Folge mit einem Laternenmasten.
"Die Anzahl der Verletzten und die Art der Verletzungen sind noch unklar", sagte ein Sprecher des Lagezentrums zu TAG24.
Die Stötteritzer Landstraße musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Neben mehreren Rettungswagen waren auch Feuerwehr und Polizei vor Ort.
Titelfoto: Bildmontage: Anke Brod