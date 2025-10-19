 6.901

Fahrer schwer verletzt: Skoda wird beim Abbiegen von Straßenbahn erfasst

In Leipzig hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Auto von einer Straßenbahn erfasst worden ist.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - In Leipzig hat sich am Samstagvormittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Auto von einer Straßenbahn erfasst worden ist. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Das Dach des Autos wurde durch die Feuerwehr abgetrennt.
Das Dach des Autos wurde durch die Feuerwehr abgetrennt.  © 7aktuell/Eric Pannier

Wie das Lagezentrum der Polizei TAG24 bestätigte, befand sich der Fahrer eines Skoda auf der Ratzelstraße stadtauswärts, bevor er in den Berkaer Weg Richtung Brambacher Straße abbiegen wollte.

Dabei übersah er offenbar nach ersten Erkenntnissen eine Straßenbahn, die sein Fahrzeug beim Abbiegen erfasste.

Der Fahrer wurde bei dem Crash schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, der Wagen wurde vollständig zerstört. Auch die Straßenbahn wurde beschädigt.

Rampe von Pferdetransporter erfasst E-Biker
Leipzig Unfall Rampe von Pferdetransporter erfasst E-Biker

Die Rettungskräfte rückten mit zahlreichen Fahrzeugen zur Unfallstelle aus.

Beide Straßen mussten kurzzeitig gesperrt werden.
Beide Straßen mussten kurzzeitig gesperrt werden.  © 7aktuell/Eric Pannier
Die Rettungskräfte waren mit zahlreichen Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort.
Die Rettungskräfte waren mit zahlreichen Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort.  © 7aktuell/Eric Pannier

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.

Aufgrund der Räumungsarbeiten durch die Feuerwehr waren beide Straßen kurzzeitig gesperrt, konnten jedoch gegen 12 Uhr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: