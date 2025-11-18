Mann (30) von Tram erfasst: Schwerer Unfall am Westplatz sorgt für Chaos

Leipzig - Wegen eines schweren Unfalls am Westplatz kommt es derzeit zu Einschränkungen im Linienbetrieb der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB).

Zahlreiche Einsatzkräfte kümmerten sich um die Bergung. © EHL Media

Nach Angaben der LVB hatte sich das Unglück gegen 16.45 Uhr ereignet. Wie TAG24 vor Ort erfuhr, soll dabei ein 30-Jähriger von einer Straßenbahn erfasst worden sein.

Polizeisprecher Moritz Peters bestätigte die Infos gegenüber TAG24. "Nach ersten Erkenntnissen war der Mann vor einer einfahrenden Straßenbahn zu Fall gekommen. Die Tram konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch es zum Unfall kam", so der Polizeisprecher.

Der 30-Jährige wurde durch die Straßenbahn an den Beinen erfasst und unter ihr eingeklemmt. Dabei hatte er laut Polizei offenbar Glück im Unglück. Demnach war die Bahn offenbar noch früh genug zum Stehen gekommen, um ihn einzuklemmen, aber nichts Schlimmeres anzurichten. Inzwischen soll der Mann geborgen und in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Die Käthe-Kollwitz-Straße musste in Folge des Unfalls zwischen der Elsterstraße und der Friedrich-Ebert-Straße gesperrt werden. Zudem kam es zu Einschränkungen im Betrieb der Straßenbahnlinien 1, 3, 7 und 15.

Am Abend rollten die Bahnen wieder, allerdings teilweise mit erheblichen Verspätungen und vereinzelten Ausfällen.