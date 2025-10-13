Mann auf B2 in Leipzig von Linienbus erfasst: Auch Baby und Kind verletzt

Leipzig - Schwerer Unfall nördlich des Leipziger Hauptbahnhofs: Ein Mann ist am späten Sonntagnachmittag auf der B2 von einem Linienbus erfasst und verletzt worden.

Die Frontscheibe des Busses ist nach dem Aufprall völlig zerstört. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Das Unglück, das stadteinwärts auf der Rackwitzer Straße nahe der Berliner Brücke geschah, wurde der Polizei um 17.24 Uhr gemeldet, wie ein Sprecher des Lagenzentrums auf Nachfrage von TAG24 erklärte.

Zum genauen Unfallhergang sagt ein Polizeisprecher am Montag ergänzend: "Der Fahrer des Busses war in südwestliche Richtung unterwegs, als der 37-jährige Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn trat."

Der Aufprall muss aber schwer gewesen sein, wie Fotos vom Unfallort zeigen. Die Frontscheibe des Busses wurde schwer beschädigt.

Der Mann wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei der Notbremsung des Busfahrers erlitten auch zwei Kinder im Fahrzeug leichte Verletzungen. Laut Polizei sei eines vier Jahre, das andere zwei Monate alt - auch sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Insgesamt entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.