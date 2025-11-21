 852

Mitten in Führerscheinprüfung: Crash fordert drei Verletzte

In Borsdorf (Landkreis Leipzig) hat sich am Freitagmorgen ein Unfall ereignet und das mitten in der Führerscheinprüfung einer jungen Frau.

Von Jan-Gerrit Vahl

Borsdorf - In Borsdorf (Landkreis Leipzig) hat sich am Freitagmorgen ein Unfall ereignet - und das mitten in der Führerscheinprüfung einer jungen Frau. Drei Personen wurden bei dem Crash verletzt.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Unfallort.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke TAG24 bestätigte, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 7.45 Uhr auf der Dresdner Straße im Borsdorfer Ortsteil Panitzsch.

Nach ersten Erkenntnissen war der von der Schülerin gesteuerte Skoda auf der S78 Richtung Süden unterwegs, als die Ampel von Grün auf Gelb sprang und die Fahrschülerin sich gegen ein, auf den ersten Blick riskantes, Manöver entschied und abbremste.

Die Fahrerin eines sich dahinter befindlichen Fiats hatte damit jedoch offenbar nicht gerechnet, war womöglich zu dicht aufgefahren und krachte in das Heck des Skodas.

Wie TAG24 vom Unfallort erfuhr, seien dabei sowohl der Fahrschullehrer als auch der Prüfer und die Fahrerin des Fiats leicht verletzt worden. Der Prüfling blieb demnach unversehrt.

Alarmierte Feuerwehrleute übernahmen die Erstversorgung, bis der Rettungsdienst eintraf. Alle drei Verletzten kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle und beseitigte ausgelaufene Kraftstoffe.

Beide Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der starken Schäden abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

