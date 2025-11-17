 1.489

Zwei Verletzte bei Kreuzungscrash im Leipziger Südosten

Im Leipziger Stadtteil Holzhausen hat sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall ereignet.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Holzhausen hat sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall ereignet.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.
Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.  © Anke Brod

Wie die Polizei TAG24 bestätigte, kam es gegen 11.45 Uhr zu einem Crash an der Kreuzung Mölkauer Straße/Kärrnerstraße, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.

Nach ersten Erkenntnissen habe ein Fahrzeug dabei die Vorfahrt des anderen missachtet.

Ein herbeigeeilter Rettungswagen brachte zwei verletzte Personen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Fußgänger von Auto erfasst und schwerst verletzt
Leipzig Unfall Fußgänger von Auto erfasst und schwerst verletzt

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen am Mittag noch keine Informationen vor.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen am Mittag noch keine Informationen vor.  © Anke Brod
Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle und sicherte ausgelaufenen Kraftstoff.
Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle und sicherte ausgelaufenen Kraftstoff.  © Christian Grube

Da aus einem Fahrzeug Kraftstoff auslief, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, um den Kreuzungsbereich zu räumen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Titelfoto: Anke Brod

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: