Zwei Verletzte bei Kreuzungscrash im Leipziger Südosten
Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Holzhausen hat sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall ereignet.
Wie die Polizei TAG24 bestätigte, kam es gegen 11.45 Uhr zu einem Crash an der Kreuzung Mölkauer Straße/Kärrnerstraße, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.
Nach ersten Erkenntnissen habe ein Fahrzeug dabei die Vorfahrt des anderen missachtet.
Ein herbeigeeilter Rettungswagen brachte zwei verletzte Personen in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.
Da aus einem Fahrzeug Kraftstoff auslief, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, um den Kreuzungsbereich zu räumen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Titelfoto: Anke Brod