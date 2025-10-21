Nach Lkw-Fahrrad-Crash: Stau und verletzte Person auf Karli
Leipzig - Nachdem bereits am Dienstagvormittag ein Radfahrer im Leipziger Umkreis von einem Lkw erfasst wurde, kam es auf der Karl-Liebknecht-Straße am Nachmittag zu einem zweiten Crash.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Anfrage bestätigte, war eine Person auf ihrem Fahrrad auf der Leipziger Karli in Richtung des Stadtteils Connewitz unterwegs.
Zeitgleich fuhr ein Lkw-Fahrer (57) ebenfalls auf der Karl-Liebknecht-Straße in dieselbe Richtung.
Gegen 15.20 Uhr wollte er an der Richard-Lehmann-Straße nach rechts abbiegen.
Dabei kam es zum Crash zwischen Lkw und Fahrrad.
Die radfahrende Person wurde verletzt, wie schwer, ist allerdings noch nicht bekannt.
Aufgrund der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten kommt es im Bereich der Unfallstelle aktuell zu Stau. Ortskundige Autofahrer sollten den Bereich am besten umfahren.
