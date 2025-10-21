Nach Lkw-Fahrrad-Crash: Stau und verletzte Person auf Karli

Leipzig - Nachdem bereits am Dienstagvormittag ein Radfahrer im Leipziger Umkreis von einem Lkw erfasst wurde, kam es auf der Karl-Liebknecht-Straße am Nachmittag zu einem zweiten Crash.

Crash auf der Karli: Wie es um die Person auf dem Fahrrad steht, ist noch nicht bekannt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Anfrage bestätigte, war eine Person auf ihrem Fahrrad auf der Leipziger Karli in Richtung des Stadtteils Connewitz unterwegs.

Zeitgleich fuhr ein Lkw-Fahrer (57) ebenfalls auf der Karl-Liebknecht-Straße in dieselbe Richtung.

Gegen 15.20 Uhr wollte er an der Richard-Lehmann-Straße nach rechts abbiegen.

Dabei kam es zum Crash zwischen Lkw und Fahrrad.

Die radfahrende Person wurde verletzt, wie schwer, ist allerdings noch nicht bekannt.