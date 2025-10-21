 868

Nach Lkw-Fahrrad-Crash: Stau und verletzte Person auf Karli

Nachdem bereits ein Radfahrer im Leipziger Umkreis von einem Lkw erfasst wurde, kam es auf der Karl-Liebknecht-Straße am Nachmittag zu einem zweiten Crash.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Nachdem bereits am Dienstagvormittag ein Radfahrer im Leipziger Umkreis von einem Lkw erfasst wurde, kam es auf der Karl-Liebknecht-Straße am Nachmittag zu einem zweiten Crash.

Crash auf der Karli: Wie es um die Person auf dem Fahrrad steht, ist noch nicht bekannt.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Anfrage bestätigte, war eine Person auf ihrem Fahrrad auf der Leipziger Karli in Richtung des Stadtteils Connewitz unterwegs.

Zeitgleich fuhr ein Lkw-Fahrer (57) ebenfalls auf der Karl-Liebknecht-Straße in dieselbe Richtung.

Gegen 15.20 Uhr wollte er an der Richard-Lehmann-Straße nach rechts abbiegen.

Dabei kam es zum Crash zwischen Lkw und Fahrrad.

Die radfahrende Person wurde verletzt, wie schwer, ist allerdings noch nicht bekannt.

Die Polizei stellte einen Sichtschutz auf.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Aufgrund der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten kommt es im Bereich der Unfallstelle aktuell zu Stau. Ortskundige Autofahrer sollten den Bereich am besten umfahren.

