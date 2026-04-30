Wieder Straßenbahn-Crash in Leipzig: Person im Rollstuhl stürzt in der Tram

Leipzig - Und schon wieder hat es in Leipzig zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gekracht: Wie schon zwei Unfälle zuvor in Grünau und Kleinzschocher passierte auch dieser am Mittwoch, allerdings im Osten der Stadt.

Beim dritten Crash mit einer Straßenbahn in Leipzig am Mittwoch wurde eine Frau (28) verletzt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der Crash geschah gegen 16.45 Uhr im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld. Laut Polizeisprecherin Therese Leverenz war die Fahrerin (28) eines Skoda auf der Klasingstraße nach Süden unterwegs.

"Als sie die Dresdner Straße überqueren wollte, übersah sie die auf der Dresdner Straße in Richtung Böhlitz-Ehrenberg fahrende Straßenbahn", hieß es. Es handelte sich um eine Tram der Linie 7, an dessen Steuer ein 58-Jähriger saß.

Beide stießen zusammen, wobei die Skoda-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Zur Höhe des Schadens lagen am Donnerstag noch keine Informationen vor. Allerdings soll nach Erkenntnissen der Beamten vor Ort eine im Rollstuhl sitzende Person in der Bahn gestürzt sein, als die Notbremsung eingeleitet wurde.