Fußgänger von Auto erfasst und schwerst verletzt

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Großzschocher hat sich am Samstagabend ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Dabei erlitt ein Mann schwerste Verletzungen.

Der Kreuzungsbereich ist aktuell voll gesperrt. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie die Feuerwehr TAG24 bestätigte, kollidierte ein Mitsubishi gegen 17.30 Uhr auf der Dieskaustraße in Höhe der Kreuzung Gerhard-Ellrodt-Straße mit einem Fußgänger.

Der 68-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Weitere Informationen lagen am frühen Abend noch nicht vor.

Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.