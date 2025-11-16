 6.575

Fußgänger von Auto erfasst und schwerst verletzt

Im Leipziger Stadtteil Großzschocher hat sich am Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Großzschocher hat sich am Samstagabend ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Dabei erlitt ein Mann schwerste Verletzungen.

Der Kreuzungsbereich ist aktuell voll gesperrt.
Der Kreuzungsbereich ist aktuell voll gesperrt.  © 7aktuell/Eric Pannier

Wie die Feuerwehr TAG24 bestätigte, kollidierte ein Mitsubishi gegen 17.30 Uhr auf der Dieskaustraße in Höhe der Kreuzung Gerhard-Ellrodt-Straße mit einem Fußgänger.

Der 68-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Weitere Informationen lagen am frühen Abend noch nicht vor.

Zwei Fahrstreifen gesperrt: Schwerer Unfall auf der A9
Leipzig Unfall Zwei Fahrstreifen gesperrt: Schwerer Unfall auf der A9

Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Im Kreuzungsbereich kollidierte der Kleinwagen mit einem Fußgänger.
Im Kreuzungsbereich kollidierte der Kleinwagen mit einem Fußgänger.  © 7aktuell/Eric Pannier

Zur Klärung des Unfallhergangs ist der Kreuzungsbereich aktuell voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: