Sieben Verletzte nach Unfall mit Linienbus und Radfahrer im Leipziger Osten
Leipzig - Am Mittwochmorgen wurde ein Linienbus im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg in einen Verkehrsunfall verwickelt.
Es soll gegen 9.15 Uhr zu dem Unfall am Ostplatz gekommen sein.
Das bestätigte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage und die Leipziger Verkehrsbetriebe informierten darüber in ihren Verkehrswarnmeldungen.
Wie ein Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe bestätigte, war wohl ein Radfahrer für den Unfall verantwortlich.
Die Polizei erklärte am frühen Nachmittag, dass der 24-Jährige erst auf dem Radweg unterwegs war. Am Ostplatz an der Kreuzung Prager Straße / Johannisallee fuhr er dann vor dem Bus auf die Straße.
Der Busfahrer oder die -fahrerin musste eine Vollbremsung einleiten, konnte einen Zusammenstoß aber verhindern. Im Bus wurden allerdings sieben Personen leicht verletzt. Drei von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen.
Die betroffene Stelle wurde vorerst für den Verkehr gesperrt. Der Bus 60 in Richtung Lindenau wurde bis circa 11.30 Uhr ab Ostplatz über Prager Straße, Semmelweisstraße und Philipp-Rosenthal-Straße zur Johannisallee umgeleitet. Die Haltestelle Liebigstraße in Richtung Lindenau konnte nicht bedient werden.
Erstmeldung vom 29. April um 11.01 Uhr, aktualisiert um 14.45 Uhr.
Titelfoto: Lutz Brose