Sieben Verletzte nach Unfall mit Linienbus und Radfahrer im Leipziger Osten

Leipzig - Am Mittwochmorgen wurde ein Linienbus im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Die Busse in Richtung Lindenau werden vorerst umgeleitet. © Lutz Brose

Es soll gegen 9.15 Uhr zu dem Unfall am Ostplatz gekommen sein.

Das bestätigte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage und die Leipziger Verkehrsbetriebe informierten darüber in ihren Verkehrswarnmeldungen.

Wie ein Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe bestätigte, war wohl ein Radfahrer für den Unfall verantwortlich.

Die Polizei erklärte am frühen Nachmittag, dass der 24-Jährige erst auf dem Radweg unterwegs war. Am Ostplatz an der Kreuzung Prager Straße / Johannisallee fuhr er dann vor dem Bus auf die Straße.

Der Busfahrer oder die -fahrerin musste eine Vollbremsung einleiten, konnte einen Zusammenstoß aber verhindern. Im Bus wurden allerdings sieben Personen leicht verletzt. Drei von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.