Stau auf der Max-Liebermann-Straße: Mercedes kracht gegen Laterne

Bei einem Unfall auf der Max-Liebermann-Straße in Leipzig ist ein Mercedes am späten Dienstagnachmittag gegen eine Laterne gekracht.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Unfall im Leipziger Norden: Auf der Max-Liebermann-Straße ist ein Mercedes am späten Dienstagnachmittag gegen eine Laterne gekracht. Eine Person soll verletzt worden sein.

Der Mercedes wurde beim Zusammenstoß mit der Laterne schwer beschädigt.
Der Mercedes wurde beim Zusammenstoß mit der Laterne schwer beschädigt.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Das Unglück sei gegen 17.15 Uhr auf Höhe der Straße Benedekring im Stadtteil Möckern geschehen, wie TAG24 vom Unfallort erfuhr.

Demnach soll die Person am Steuer, unbestätigten Informationen zufolge eine ältere Frau, zuvor die Kontrolle über den Wagen verloren haben und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein.

Nach dem Zusammenstoß mit der Laterne blieb der Mercedes quer auf der Fahrbahn stehen.

Ausweichmanöver wegen Wild: Auto überschlägt sich und landet im Graben
Leipzig Unfall Ausweichmanöver wegen Wild: Auto überschlägt sich und landet im Graben

Die mutmaßliche Fahrerin habe Verletzungen erlitten und sei vom Rettungsdienst medizinisch versorgt worden. Das Auto wurde schwer beschädigt.

Eine ältere Frau soll am Steuer des Wagens gesessen haben.
Eine ältere Frau soll am Steuer des Wagens gesessen haben.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: