Stau auf der Max-Liebermann-Straße: Mercedes kracht gegen Laterne
Leipzig - Unfall im Leipziger Norden: Auf der Max-Liebermann-Straße ist ein Mercedes am späten Dienstagnachmittag gegen eine Laterne gekracht. Eine Person soll verletzt worden sein.
Das Unglück sei gegen 17.15 Uhr auf Höhe der Straße Benedekring im Stadtteil Möckern geschehen, wie TAG24 vom Unfallort erfuhr.
Demnach soll die Person am Steuer, unbestätigten Informationen zufolge eine ältere Frau, zuvor die Kontrolle über den Wagen verloren haben und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein.
Nach dem Zusammenstoß mit der Laterne blieb der Mercedes quer auf der Fahrbahn stehen.
Die mutmaßliche Fahrerin habe Verletzungen erlitten und sei vom Rettungsdienst medizinisch versorgt worden. Das Auto wurde schwer beschädigt.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof