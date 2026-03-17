Stau auf der Max-Liebermann-Straße: Mercedes kracht gegen Laterne

Leipzig - Unfall im Leipziger Norden: Auf der Max-Liebermann-Straße ist ein Mercedes am späten Dienstagnachmittag gegen eine Laterne gekracht. Eine Person soll verletzt worden sein.

Der Mercedes wurde beim Zusammenstoß mit der Laterne schwer beschädigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Das Unglück sei gegen 17.15 Uhr auf Höhe der Straße Benedekring im Stadtteil Möckern geschehen, wie TAG24 vom Unfallort erfuhr.

Demnach soll die Person am Steuer, unbestätigten Informationen zufolge eine ältere Frau, zuvor die Kontrolle über den Wagen verloren haben und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein.

Nach dem Zusammenstoß mit der Laterne blieb der Mercedes quer auf der Fahrbahn stehen.

Die mutmaßliche Fahrerin habe Verletzungen erlitten und sei vom Rettungsdienst medizinisch versorgt worden. Das Auto wurde schwer beschädigt.