Stau zum Feierabendverkehr in Leipzig: Motorrad und Transporter krachen frontal ineinander

Leipzig - Auf der Lützner Straße im Leipziger Westen staute es sich am Montagnachmittag nach einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Kleintransporter.

Der Motorradfahrer soll verletzt worden sein. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der Crash wurde gegen 16.40 Uhr bei der Polizei gemeldet. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage.

Der Fahrer des Kleintransporters wollte demnach nach links in die Odermannstraße abbiegen. Dabei soll er mutmaßlich einen Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Mehr ist zu seinem Zustand aktuell noch nicht bekannt.

Bilder vom Unfallort zeigen Beschädigungen am Auto und am Motorrad.