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Stau zum Feierabendverkehr in Leipzig: Motorrad und Transporter krachen frontal ineinander

Auf der Lützner Straße im Leipziger Westen staute es sich am Montagnachmittag nach einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Kleintransporter.

Von Tamina Porada

Leipzig - Auf der Lützner Straße im Leipziger Westen staute es sich am Montagnachmittag nach einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Kleintransporter.

Der Motorradfahrer soll verletzt worden sein.
Der Motorradfahrer soll verletzt worden sein.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der Crash wurde gegen 16.40 Uhr bei der Polizei gemeldet. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage.

Der Fahrer des Kleintransporters wollte demnach nach links in die Odermannstraße abbiegen. Dabei soll er mutmaßlich einen Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Mehr ist zu seinem Zustand aktuell noch nicht bekannt.

Unfall im Leipziger Westen: Opel und Dacia stoßen auf Kreuzung zusammen
Leipzig Unfall Unfall im Leipziger Westen: Opel und Dacia stoßen auf Kreuzung zusammen

Bilder vom Unfallort zeigen Beschädigungen am Auto und am Motorrad.

Bilder zeigen die Beschädigungen an dem Fahrzeug.
Bilder zeigen die Beschädigungen an dem Fahrzeug.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
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Mitten im Feierabendverkehr kam es zu Stau auf der viel befahrenen Straße. Die Straßenbahnlinien 8 und 15 fahren die Haltestellen Lindenauer Markt, Merseburger-/Lützner Straße und Henriettenstraße nicht an. Weitere Informationen dazu findet Ihr auf der Webseite der Leipziger Verkehrsbetriebe.

Voraussichtlich gegen 19 Uhr sollen die Straßenbahnen wieder ihre gewohnte Route fahren.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier

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