Tatra-Straßenbahn und Transporter krachen in Leipzig zusammen
Leipzig - Ein Transporter kollidierte am frühen Mittwochnachmittag im Leipziger Stadtteil Grünau mit einer Tatra-Straßenbahn der Leipziger Verkehrsbetriebe.
Auf TAG24-Anfrage bestätigte ein Sprecher der Polizei den Zusammenstoß.
Ersten Informationen zufolge war der Fahrer des Transporters gegen 13.55 Uhr auf der Lützner Straße stadteinwärts unterwegs.
Er wollte nach rechts auf die Brünner Straße abbiegen, übersah dabei aber vermutlich eine einfahrende Tatra-Straßenbahn.
Transporter und Bahn krachten zusammen; Bilder von vor Ort zeigen, dass beide dabei teilweise stark beschädigt wurden. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte noch nicht beziffert werden.
Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Die Leipziger Verkehrsbetriebe berichteten auf ihrer Webseite, dass die Straßenbahnlinien 8 und 15 vorerst verkürzt bis und ab der Ersatzendstelle Plautstraße fahren. Gegen 14.30 Uhr konnte der Verkehr aber wieder freigegeben werden.
Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Verkehrsaufsicht waren vor Ort.
Titelfoto: EHL Media